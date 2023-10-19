Bandırma'da hırsıza suçüstü yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri bir kişiyi gelen ihbar üzerine hırsızlık yaparken yakaladı.

Bandırma'da hırsıza suçüstü yapıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekipleri bir kişiyi gelen ihbar üzerine hırsızlık yaparken yakaladı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne dün gece yarısı 17 Eylül Mahallesi, 3. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. Polis ekipleri ekipleri şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

A.D.(29) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet kahverengi bıçak ve 1 adet ışıklı çakmak ele geçirildi. Şahsın üzerinden çıkan malzemelerin araçtan çalındığının belirlenmesinin ardından nöbetçi savcılık şahısla ilgili gözaltı kararı verdi.

Olayda aracından hırsızlık yapılan ve müşteki durumunda olan A.D. hakkında ise araçta bulunan bıçaklar nedeniyle “Ateşli silahlar ve bıçaklar” kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığıbildirildi.