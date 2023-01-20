Bandırma'da hırsızlık olaylarına karışanlara operasyon

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince uzun süredir takibe alınan şahıslara yönelik yapılan operasyonda Cumhur T. (34) ikametinde yapılan aramalar neticesinde 1 adet av tüfeği ile 73 adet fişek, 27 adet 9x19mm çapında fişek, 1 adet havalı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Bayram Y. (44)’nin evin yapılan aramalar neticesinde 1 adet toplu kuru sıkı tabanca ve 30 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 56 adet fişek, 1 adet bıçak ve mançuka tabir edilen ezici alet, 2 adet 9x19mm çapında fişek ve 1 adet hırsızlık malı olduğu anlaşılan televizyon ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan Vedat E. (34) isimliş şahıs yakalanarak göz altına alındı. Evlerinde arama yapılan Cumhur T. (34) ile Bayram Y. (44)’nin soruşturmaları halen devam etmektedir.