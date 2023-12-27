Bandırma'da hükümlüler topluma kazandırılıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma’da hükümlü bireylerin topluma kazandırılması için, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Bandırma Belediye’nde toplandı. 7 eski hükümlü İŞ-KUR işbirliğiyle işe başlatıldı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu 3 ayda bir yapılan ve 2023 yılının son toplantısını Bandırma Belediyesi toplantı salonunda, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ile birlikte koruma kurulu üyeleri katılım sağladı.

Toplantının gündeminde bu dönemde kurula başvuran 7 eski hükümlü İŞ-KUR işbirliğiyle işe başlatıldı. Aynı zaman da Bandırma Belediyesi sosyal marketinden edinilen gıda ürünleri ihtiyaç sahibi denetim serbestlik yükümlülerine dağıtılmıştır. Yapılan toplantıda 2024 yılı için 100 yükümlünün, boş zamanların değerlendirilmesi kapsamında faydalanacağı Tokat taş baskı kursu için temlik temini, Bandırma Ticaret Odası tarafından ramazan ayında 100 yükümlüye ramazan kolisi edinilmesi de Bandırma Belediyesi ve Bandırma Ticaret Borsası tarafından üstlenmesi kararları alındı.