Bandırma'da iddiayı kaybeden genç kış günü denize atladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahil bandında oturan üç genç arasında yaşanan iddia, tehlikeli anlara sahne oldu. İddiayı kaybeden genç, kış günü Sevgi Köprüsü’nden denize atladı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma sahilinde bir araya gelen üç arkadaş, aralarında eğlence amaçlı bir iddiaya girdi. İddiayı kaybeden genç, soğuk havaya rağmen Sevgi Köprüsü üzerinden denize atladı. Bir süre yüzmeye çalışan genç, denizin soğuk olması nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlandı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, el uzattı. Kıyıya çıkarıldıktan sonra kısa süreli panik yaşayan genç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, zabıta ekiplerinin dikkati faciayı önledi.