Bandırma'da ihtiyaç sahipleri için 'Sosyal Market' açıldı

Bandırma Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Sosyal Market’in açılışı gerçekleştirildi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Engelsiz Yaşam Kampı Projesi’nin ardından ülke çapında örnek teşkil edecek insan odaklı bir projeye daha imza attı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerin, kendilerine ücretsiz olarak verilen ve içerisinde 500 kredi puanı yüklü “Sosyal Kart” ile diledikleri temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ulaşabileceği, tam 350 metrekare alan üzerine kurulan “Sosyal Market” hayata geçirildi. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili TBMM İdare Amiri Ensar Aytekin, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti. İlk konuşmayı CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı yaptı. Köybaşı “Belediye Başkanımız Tolga Tosun’un örnek teşkil eden bir projesinin daha açılışında bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızın dilediklerini özgürce alabilecekleri böyle bir marketi hayata geçirmek vizyon gerekiyor. Onun için başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Kentimizde dayanışma ve sevgiyle bütünleştiğimiz güzel bir gelecek için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz. Bugün çevresine örnek teşkil edecek önemli bir projenin daha açılışını sizlerin katılımıyla birlikte gerçekleştiriyor, kentimizde kurduğumuz iyilik zincirine yeni bir halka kazandırmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bir Süper Market görünümünde kurmuş olduğumuz Sosyal Market; ilçemizde yaşayan dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla hizmet verecektir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz mağazamızda temel gıdadan, hijyen malzemesine kadar yaklaşık 25 çeşit ürün ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Aynı zamanda bu market içerisinde marka patenti yüzde yüz Bandırma Belediyesi’nde bulunan Halk Gıda ürünleri de yer almaktadır. Halk Gıda çatısı altında nohut, fasulye ve un ürünleri orijinal paketli bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu market aracılığıyla ulaşacaktır. Bandırma’da yaşayan herkesin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yeni hedefler ve yeni projeleri hayata geçirmek için ilk günkü azim ve kararlılıkla, inançla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesinde bulundu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Bandırma için bir kazanım, Türkiye için örnek olacak bu proje için belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Ekonomik sorunlar içinde toplumun ekonomik anlamda desteğe ve katkıya ihtiyacı vardır.” diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ensar Aytekin, “Bandırma Belediyesi’nin açtığı bu market, çok önemli bir projedir” dedi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Dileğimiz, hiç kimsenin ihtiyaç sahibi olmaması, herkesin çalışarak emeğinin karşılığını almasıdır. Balıkesir’in kaynakları çok fazla ama yeterince değerlendirilmiyor. Ülkemiz genelinde partimizin 253 belediye başkanı var. Hepsi bölgelerinde başarıyla hizmet veriyor. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde, Balıkesir’de ve ülke genelinde belediye sayımızı artıracağız. Böylece vatandaşlarımızı halkçı belediyelerle buluşturacağız. Bugün, burada açacağımız sosyal market için Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’u kutluyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, alkışlar eşliğinde gerçekleştirilen kurdele kesimi ile program sona erdi.