Bandırma'da iki aile arasında husumet

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 aile arasında sözlü kavga yüzünden pompalı tüfekler konuştu

Bandırma'da iki aile arasında husumet
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 aile arasında sözlü kavga yüzünden pompalı tüfekler konuştu

Edinilen bilgilere göre, Bandırma 100.yıl Toki konutlarında 2 aile arasında yaşanan husumet sonrasında 1993 doğumlu B. E adlı şahış ailenin üzerine pompalı tüfekle saldırdı. Olayda çeşitli şekillerde yaralanan ve vücutlarında saçma giren vatandaşlar Bandırma Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine intikal eden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheler yakalandı. Aynı zamanda da suç malzelerine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman