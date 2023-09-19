Bandırma'da ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 tır çarpıştı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ışık ihlali yapan tır başka bir tırla çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik Amirliği önü trafik ışıklarında, Ayhan B. idaresindeki 10 E 6658 plakalı tır,

Bandırma istikametinden Çanakkale istikametine seyri esnasında ışık ihlali yapması sonucu, Erdek yönüne dönmek isteyen Nuri Y. yönetimindeki 34 DUF 866 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatılırken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Çekici ve vinçlerin gelmesiyle araçlar yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat sonra trafik çift şerit olarak ulaşıma açıldı. Her iki sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.