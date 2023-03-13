Bandırma'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 102. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bandırma’da yapılan törende İstiklal Marşı’nın kabulü kutlanırken Mehmet Akif Ersoy saygıyla anıldı. “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” dolayısı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Mavi, siyasi parti başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Okul Müdürü Ahmet Ceylan, yaptığı açılış konuşmasında Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı Türk Milletinin duygu ve düşüncelerini içinde hissederek yazdığına dikkat çekti. Ceylan, “İstiklal Marşı, istiklal mücadelesini geleceğe taşıyan en önemli metindir. İstiklal Marşı’nı anlayabilmek için Mehmet Akif’i iyi tanımak gerekir. ” dedi.

Bu yıl düzenlenen tören Kemal Pireci Ortaokulu tarafından hazırlandı. Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından program, şiirlerin okunması, Mehmet Akif Ersoy’un tasviri ve konser ile devam etti. Son olarak Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını öğrenciler tarafından okundu ve Türk Bayrağının açılmasıyla dakikalarca alkışlandı.