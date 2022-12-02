Bandırma'da işverenlere teşvik hakkında bilgilendirme semineri

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir Serbest Mali Müşavirler Odası tarafından İŞ-KUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, İŞKUR ve SGK mevzuatında güncel uygulamalar ve işverenlere teşvikler hakkında bilgilendirme semineri yapıldı.

İstihdamın arttırılması amacıyla hazırlanmış olan kanunlar çerçevesinde işverenler teşviklerle, istihdam artışında katkıda bulunan işyerleri, her ay sigortalıları adına yatırmakta olduğu işveren priminde teşvik, destek ve indirimden yararlanabilmeleri için işverenlere bilgilendirme toplantısı Bandırma Santral Kültür Merkezinde gerçekleşti. Seminerin açılış konuşmasını Balıkesir Serbest Mali Müşavirler Odası Ertuğ Aslan, “Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kış dönemiyle birlikte odamız olarak eğitim faaliyetlerine hız veriyoruz. Bugünkü seminerimizde İŞKUR ve SGK bizlere farkındalık oluşturacak. Seminerin ana başlıkları, meslek mensuplarının EYT karşısındaki durumu, sermaye şirketi ve yöneticilerin 4a/4b sigortalılığı, sonradan verilen bildirimlerde kayıt ve inceleme, SGK idari para cezalarında indirim/pişmanlık ve ıslah hükümleri, SGK denetimleri işlem süreçleri, İŞKUR uygulamaları ve güncellemeleri gibi konular yer alıyor. Eğitimleri veren arkadaş her zaman diyor ki hep Balıkesir merkezde oluyor dediği için biz de Bandırma’da eğitim verelim istedik. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Balıkesir SGK İl Müdürü Muhammed Sıddık Polat ve Balıkesir İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı sunumlarını gerçekleştirdi.