Bandırma'da İtfaiye Haftası'nda itfaiye tanıtım günü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye tanıtım günü gerçekleştirdi

25-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiye teşkilatı, İtfaiye haftasını kutlamaya başladı. İtfaiye Haftası kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Bandırma’da İtfaiye Haftası, İtfaiye araçlarının konvoyu ile kutlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, araçlar ile şehir turu atarak, Türk İtfaiye Teşkilatı’nın 98. İtfaiye Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda stant açıldı. Vatandaşlar, sirenleri ile şehir içinden geçen itfaiyecilere sevgi gösterilerinde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Gruplar Amiri Tarkan Tepeler, bilgilendirmelerde bulunarak “İtfaiye Haftası nedeniyle vatandaşları afetlere hazırlama noktasında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu tanıtım stantlarımızı il genelinde tüm ilçelerimizde gerçekleştiriyoruz. Burada afetlerde kullandığımız ilk yardım ve kurtarma malzemelerimizi sergiliyoruz. Vatandaşlarımıza bu malzemelerin hangi konumda ve nasıl kullanacağımızı anlatacağız. Güney Marmara Gruplar Amirliği bünyesinde 53 personel, 5 adet ilk müdahale aracımız, 2 merdivenli aracımız olmak üzere toplam 7 aracımızla çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün yangın, trafik kazası, hayvan kurtarma, sel ve su baskınları, kapalı-kısıtlı alan ve yüksekte arama kurtarma çalışmalarında kullanılan alet, ekipman ve malzemelerinin tanıtımı yapıldı. Her yaştan çocuklar, itfaiyecilerle hatıra fotoğrafları çekilirken, itfaiyeciler de standı ziyaret edenlere yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Meydanda kurulan stantta yangın söndürme tüpü, boyama kitabı, kalem, defter, şapka gibi tanıtım broşürleri dağıtıldı.