Bandırma'da kaldırım düzenleme çalışmaları başladı

Bandırma Belediyesi, kent genelinde yaya ulaşımını kolaylaştırmak ve şehir estetiğini artırmak amacıyla yeni bir altyapı çalışmasını daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Mehmetçik Caddesi’nde, Atatürk Bulvarı’ndan Kültür Merkezi’ne kadar uzanan güzergâhta çift yönlü yaya kaldırımı yapımına başlandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı ile Kültür Merkezi arasındaki güzergâhta çift yönlü yaya kaldırımı yapımına başlandı. Çalışmalar, Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Mehmetçik Caddesi’nde, Atatürk Bulvarı’ndan Kültür Merkezi’ne kadar uzanan karşılıklı yaya kaldırımlarının yapımına başladık" dedi.

Yapılan düzenleme ile hem yayaların güvenliğinin sağlanması hem de cadde boyunca ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.