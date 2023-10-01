Bandırma'da kitap günleri başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 5’inci Bandırma Kitap Günleri başladı. 30 Eylül’den 7 Ekim’e kadar sürecek olan Bandırma Kitap Günleri’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

5’inci Bandırma Kitap Günleri’nin açılış töreni gerçekleşti. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa; Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Belediye Meclis Üyeleri ve çok vatandaş katılım sağladı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun "Bugün Bandırma’mız için anlamlı bir günü yaşıyoruz. Kentimizin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sunan ve bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Bandırma Kitap Günlerimizin açılış günün de 100 yıllık Cumhuriyetimizin ışığında, kitapların gölgesinde hep birlikte buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okumanın her şeyin temeli olduğunu biliyoruz. Her şeyin temeli olan kitapların, birbirinden seçkin yayınevlerinin ve değerli konuklarımızın, yazarlarımızın yer aldığı kitap günlerimiz şehrimizin ortak buluşma noktası, kalbi Cumhuriyet Meydanı’nda edebiyatla dolu dolu 8 gün geçireceğiz.

Ulusal boyutta ve bölgemizin en önemli etkinliklerinden biri olan kitap günlerimiz bu yıl bizler için daha da anlamlı, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” diyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bin bir zorlukla milletimizle beraber kurduğu insandan, çoğulculuktan, hak ve hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana olan Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde bu etkinliği gerçekleştirmenin ayrı bir gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyet elbette kolay kurulmamıştır, ancak gelişiyle de savaşlarla yorgun düşen bir ülkenin üzerinden tüm karanlığı, tüm umutsuzluğu da olanca gücüyle silmiş süpürmüştür. Çağdaş ve demokratik bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet ile birlikte ülkemize de yeni bir ufuk açılmış; bilim, eğitim, sanayi başta olmak üzere sayısız alanda kalkınma ve aydınlanma başlamıştır. Cumhuriyetimizin açtığı ufukla aydınlanmaya bilimle ve eğitimle ilerlemeye devam edeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi; “Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan penceredir.” Bugün kurtuluşun ve kuruluşun kenti Bandırma’da, Atatürk’ün bizlere armağan ettiği ve ilelebet yaşatacağımız Cumhuriyetimizin aydınlık penceresinden, kitapların sunduğu bilgiye erişeceğiz. Bu büyük organizasyonla ülkemizin seçkin yayınevlerini stant alanlarında ağırlamaya devam ederken, bu sahnede misafir edeceğimiz birbirinden değerli konukların sunduğu bilgi ve tecrübeyle ufkumuzu genişleteceğiz. Bandırma geçmişten bugüne kültür ve sanat kimliğini çeşitlendirmiş, birbirinden değerli medeniyetlerin bıraktığı izlere sahip çıkmış bir kenttir. 100 yıllık şanlı Cumhuriyetimizin ışığında, aydınlıkla, gelecekle, bilgiyle, kültürle ve kitaplarla buluşacağımız, tarihin güvenilir limanı Bandırma’dan, kağıttan gemilerle, kitapların derinliğine yolculuğa çıkacağımız Kitap Günleri programımızın kentimizin kültür hayatı için hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanına kurulan statların açılışına geçildi. Program protokolün kitap stantlarının açılışını yapmasıyla devam etti. Ardından Erol Mütercimler’in söyleşisi ile devam etti