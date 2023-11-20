Bandırma'da kıyıdaki tekne battı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limana bağlı bir tekne battı.

Bandırma'da kıyıdaki tekne battı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limana bağlı bir tekne battı.

Hafta sonu Marmara’da etkili olan fırtınanın etkisi ile Bandırma’da kıyıya bağlı olan bir teknenin battığı belirlendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yurtta birçok noktayı etkisi altına alan olumsuz hava şartlarının sonuçları gün yüzüne çıkmaya başladı. Bandırma’da limana bağlı bir teknenin fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle sulara gömüldüğü görüldü. Teknenin hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte kurtarılacağı öğrenildi.