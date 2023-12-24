Bandırma'da lodos etkili oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma'nın hakim rüzgarı poyraz yerini lodosa terk edince, limanı çöp bastı.

Bandırma'da lodos etkili oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma’nın hakim rüzgarı poyraz yerini lodosa terk edince, limanı çöp bastı.

Bandırma’da geçtiğimiz 3 gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos etkisini bugün azaltmaya başladı. Lodosun yaşandığı Bandırma’da denizin dibindeki atıklar ve çöpler kıyıya vurdu. Denizden çıkan atıklar arasında pet şişeden çakmağa, tahtadan ayakkabıya kadar birçok atık olduğu görüldü.

Lodosun etkisiyle limanın içinde belli noktalarda biriken çöpler denizin kirletilmeye devam edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.