Bandırma'da mahalle sakinlerinden 'baz istasyonu' tepkisi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, Vodafone tarafından Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Sağlıklı Yaşan Alanı'nda kurulmak istenen baz istasyonuna tepki gösterdi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, Vodafone tarafından Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Sağlıklı Yaşan Alanı’nda kurulmak istenen baz istasyonuna tepki gösterdi.
Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Sağlıklı Yaşam Alanın içerisine Vodafone tarafından kurulmak istasyonu, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Baz istasyonunun çocukların sağlığını tehlikeye attığını söyleyen mahalle halkı, bölgede eylem yaptı.
Kalabalık, alkışları protestonun ardından alandan ayrıldı.