Bandırma'da mahalle sakinlerinden 'baz istasyonu' tepkisi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, Vodafone tarafından Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Sağlıklı Yaşan Alanı'nda kurulmak istenen baz istasyonuna tepki gösterdi.

Bandırma'da mahalle sakinlerinden 'baz istasyonu' tepkisi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, Vodafone tarafından Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Sağlıklı Yaşan Alanı’nda kurulmak istenen baz istasyonuna tepki gösterdi.

Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Sağlıklı Yaşam Alanın içerisine Vodafone tarafından kurulmak istasyonu, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Baz istasyonunun çocukların sağlığını tehlikeye attığını söyleyen mahalle halkı, bölgede eylem yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kalabalık, alkışları protestonun ardından alandan ayrıldı.