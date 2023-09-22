Bandırma'da Melike Şahin rüzgârı esti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu yıl 32’incisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşü ve ardından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Ünlü Sanatçı Melike Şahin sahne alarak başladı.

Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin açılışında Ünlü Sanatçı Melike Şahin sahne alarak Bandırmalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Son dönemin popüler yıldızlarından Diva Bebe lakaplı sanatçı Melike Şahin, Bandırma Cumhuriyet Meydanın’ında verdiği konserde rüzgar gibi esti.

Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin dev konserin ilk gününde Pop müziğinin sevilen ismi Melike Şahin Bandırmalılarla buluştu. Yaklaşık 8 bin kişinin izlediği konserlerinde sanatçı, olağanüstü sahne şovu ve eşsiz vokal yeteneğini sergileyen etkileyici bir performans sergiledi.

Hayranların, müzik endüstrisindeki en umut verici genç yıldızlardan birini izlemek için bir araya gelmesiyle gece heyecan verici bir atmosferle başladı. Melike Şahin’in duygulu etkili sesi ve dikkat çekici sahne duruşu, sahneye çıktığı andan itibaren izleyenleri adeta büyüledi. Ünlü sanatçı üç şarkıdan sonra Bandırma Belediyesi Tolga Tosun, katılım gösterdiği için çiçek takdim etti.

Festivalin açılışında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “1987’den beri devam eden festivallerin bu yıl 32’ncisini gerçekleştiriyoruz. Sanatın, kültürün, bu yıl sporun da olduğu çok güzel bir festival etkinliği düzenledik. Birbirinden önemli sanatçılar ulusal düzeyde 4 gün boyunca bizlerle olacaklar. 4 buçuk senedir Bandırma’nın Belediye Başkanı olarak sizlere layık olmak için elimden geleni yapıyorum ve en adaletli, en şeffaf hizmet için çalışıyorum. Verdiğim sözlerin yüzde 85’ini tuttum. Tutmaya da devam edeceğim. Bandırma gençliğin, kültürün, sanatın, turizmin şehri. 4 gün boyunca Bandırma’nın gençliğine, dinamizmine yakışacak şekilde hep beraber eğleneceğiz. Sizlerle beraber olduğum, hizmet ettiğim ve bu onuru bana yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum.” dedi.