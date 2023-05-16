Bandırma'da mesleki ve teknik lise öğrencilerinin emekleri görücüye çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi çerçevesinde birlikte hazırladıkları, geleneksel yıl sonu sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Tunç Başaran Kültür Merkezi’de İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Arslan ve okul müdürü Gülsevim Kaçar tarafından açılan sergide Bigep çerçevesinde Cilt Bakım alanı, Grafik ve fotoğrafçılık alanı, Çocuk Gelişimi alanı, Yiyecek-İçecek hizmetlerinde öğrencilerin öğretmenler nezaretinde hazırlanan çalışmalar konuklara tanıtıldı.Okul Müdürü Gülsevim Kaçar, ”Gençlik bizim geleceğimiz, güvenli yarınlarımızın teminatı. Bu yüzden gençlerimizin ortaya koyduğu her çalışma bizler için çok önemlidir. Bizler de bu şuurlu gençlerimizi geleceğe hazırlamada çalışmalarımıza devan edeceğiz” dedi.

Okul bünyesinde öğrenci yetiştiren dört alanın ürettiği hizmetler, sergiyi gezenler tarafından beğeni toplarken öğrencilerin hazırlamış olduğu ürünler dışarıdan talep edildiği takdirde döner sermaye aracılığıyla ücretleri mukabili Bandırmalılarla buluşacak.