Bandırma'da milli ağaçlandırma günü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “Geleceğe nefes” kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da tüm Türkiye’yle aynı anda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

’Geleceğe Nefes’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Bandırma’da 600 Evler Mahallesi, Atatürk Caddesi Sanayi Kavşağı, TMO Pirenlik Lojmanları mevkiinde gerçekleşti. Geleceğe Nefes programı çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı saat 11.11’de başlayan etkinliğe Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, protokol üyeleri ve vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte fıstık camı türlerinden fidanları, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 6’ıncı Ana Jet Üssü Komutanlığından askerler, öğrenciler, Denetimli Serbestlik Hükümlüleri ve vatandaşlar tarafından dikimi gerçekleşti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Orman İşletme Müdür Faruk Tuna Yüksek “ 2019 yılında milli ağaçlandırma genelgesi kapsamında 11 Kasım günü 11.11 günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmaktadır. Hep birlikte bu etkinliğimiz de Bandırma’da gerçekleştiriyoruz. Bu yılın teması “Cumhuriyet Ormanı” olarak planlandı. Etkinliğimizin hayırlı olmasını temenni ederim ”dedi.

Çalışmalar kapsamında, alana gönüllü denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından fıstık çamı ve selvi fidanları toprakla buluşturdu.