Bandırma'da nohut hasadı şenliği

Bandırma Belediyesi’ne ait tarlada düzenlenen nohut hasadı etkinliğinde ekilen nohutlar hasat edilirken üretimin önemi vurgulandı.

Bandırma Belediyesi, üretimin ve emeğin değerine dikkat çekmek amacıyla nohut hasadı etkinliği düzenledi. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan, Bandırma Belediyesi meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla Çepni Mahallesi’ndeki belediyeye ait tarlada gerçekleştirilen etkinlikte üreticiler ve vatandaşlar da bulundu. Başkan Mirza vatandaşlarla birlikte tarlaya girerek nohut topladı. Hasat boyunca üretim sürecine dair bilgiler verildi. Açılış konuşmasında Bandırma Belediyesi’nin desteklerine değinen Çepni Mahallesi Muhtarı İsmail Köymen, mahallerindeki tarıma desteği için Başkan Mirza’ya da teşekkür etti.

Mirza "Çiftçiler kazanç elde ediyor hem de belediyemize gelir sağlanıyor"

Nohut hasadında Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bu şölen, benden önceki belediye döneminde başlatıldı. Kendilerine teşekkür ediyor ve biz de sürdürüyoruz. Daha önce Yeni Ziraatli ve Yeni Sığırcı mahallelerinde de bu şenlikler gerçekleşmişti. Bugün, burada düzenlediğimiz şöleni için şu bilgiyi vereyim. Çepni’de, belediyemize ait 214 dönümlük tarım arazisi için ‘Çepni Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’ ile belediyemiz arasında ‘Ortak Hizmet Projesi’ imzaladık. Çepni Muhtarlığı, bu arazileri, kura çekerek, 18 üreticiye verdi. Bu arazilerde buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, kavun ve nohut ekiliyor. Böylece hem arazileri kullanan çiftçiler kazanç elde ediyor hem de belediyemize gelir sağlanıyor. Bu projenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinde hakkını vererek önemli payı bulunan mahallemizin muhtarı Hüseyin Köymen’i de özellikle kutluyor ve teşekkür ediyorum. Çiftçi ve mandıracı bir ailenin çocuğuyum. Buna bağlı olarak çiftçi ve köylü olmanın zorluklarını çok iyi bilirim. Çiftçilik zordur ama verim alınınca çok zevklidir. Kimse unutmasın ki tarım, bu ülke için yük değil, önemli bir güçtür. Borsamızla gurur duyuyorum. Borsamız, ülkemizdeki borsalar arasında ilk beş içinde yer alıyor. Ayrıca Borsamızın Başkanı Can Ata Tan’ın, Çepni’de soğan tohumu tesisleri de bulunuyor. Yine Şükrü Tan da aynı sektörde başarıyla çalışıyor. Her iki firma da ayrıca birçok ülkeye ihracat yapıyorlar. Kendilerini kutluyorum." diye konuştu.