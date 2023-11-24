Bandırma'da öğretmenler günü törenle kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 24 Kasım Öğretmen Günü tüm yurtta olduğu gibi Bandırma’da da törenlerle kutlandı.

Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde ilk tören, saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Jandarma Komutanı Bnb. Ahmet Tunç, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile okul ve kurumlarından yönetici, öğretmen ve öğrenciler de bayrak ve flamalar eşliğinde hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının takiben meydandaki kutlamalar Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nden devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Aslan “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder ve Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928`de Millet Mektepleri Teşkilâtının Genel Başkanlığı ile Başöğretmenliği kabul ettiği günde, doğumunun 100. yıl dönümü olan 1981 yılından bu yana kutladığımız bir “Öğretmenler Günü” nü daha kutlamanın mutluluğu içindeyiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü kutlar bu kutsal mesleğin içinde olmanın gururuyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Özveriyle icra edilen her meslek kutsaldır. Ancak bütün meslekler içinde mayası da meyvesi de çocuk olan tek meslek öğretmenliktir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın değişen dünya şartlarına hazırlanmasında eşsiz bir role sahip olan öğretmenlerimiz, dün olduğu gibi gelecekte de ülkemizdeki değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru ilerlemenin baş aktörleri olacaktır. Toplumların ve insanlığın eğitim sayesinde yükseleceği ve yetişen nesillerin de öğretmenlerimizin eseri olduğunu biliyoruz. Bilimde, sanatta, iyilikte, doğrulukta, aydınlıkta, gelecekte ve insanı insan yapan tüm değerlerde emeklerimiz var. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutlar, başarılar ve mutluluklar dilerim"dedi.

Bandırma Barış Manço Kültür Merkezinde devam eden törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, Bandırma okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Programın açılış konuşması Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Müdür Aslan’ın konuşmasının ardından Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ nin hazırladığı sinevizyon gösterisi, koronun ardından tören sona erdi.