Bandırma'da okul çevrelerine sıkı denetim

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı boyunca öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve eğitim ortamının huzurunu korumak amacıyla okul çevrelerinde ve okul servislerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Bandırma’da yapılan kontrollerde eğitim ve öğretimin huzur ve güven ortamında sürdürülebilmesi, çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri olumsuzlukların önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedeflendi. Denetimler kapsamında 76 umuma açık yer kontrol edilirken, 105 şahıs sorgulandı, 355 okul servis aracı trafik yönünden denetlendi. Dilencilik yapan 5 kişiye idari işlem uygulanırken, belirlenen saatler dışında yaşı küçük şahıs bulunduran 1 internet kafeye de idari yaptırım uygulandı. Ayrıca okul çevresinde muhtelif maddelerden dolayı 1 kişiye işlem yapıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin öğrencilerin güvenliği ve okul çevrelerinde huzurlu bir ortamın sağlanması için kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.