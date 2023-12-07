Bandırma'da okul sporlarında Balıkesir 1'incisi oldular

2024 eğitim ve öğretim yılı okul sporları futbol yıldız kategorisinde Balıkesir il şampiyonu oldu.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında il genelinde gerçekleşen okul sporları futbol kategorisi kapsamında Bandırma Ortaokul futbol takımı turnuvada oynadığı 6 maçı da kazanmanarak il birincisisi oldu. Turnuvada 30 gol atan Bandırmalı öğrenciler hiç yenilmeden sadece kalelerinde sadece 1 gol gördüler. İl şampiyonu olan Bandırma Ortaokulu futbol takımı Edirne ve Bilecik’te oynanacak bölge şampiyonasında Balıkesir ilini temsil edecek. Göktuğ Duman ve Yağız Karabulut oynadıkları başarılı futbol ile yaş kategorilerinde milli takım seçmelerine davet edildiler. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan şampiyon olan takımı ve okul öğretmeni Çetin Kocabaş’ı makamında kabul ederek kutladı. başarıların dolayı okul müdürü Çetin Kocabaş ve öğrencileri ayrı ayrı tebrik ettiler.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, öğrencilerle kısa bir sohbet ettikten sonra hediye takdim ederek fotoğraf çekimi ile son buldu.