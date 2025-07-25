Bandırma'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Aksakal Mahallesi mevkiinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.