Bandırma'da otluk yangını evleri tehdit ediyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit ediyor.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit ediyor.
Bandırma’nın Livatya mevkiindeki otluk alanda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Bölge sakinlerinin ihbarıyla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.