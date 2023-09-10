Bandırma'da otluk yangını evleri tehdit ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit ediyor.

Bandırma'da otluk yangını evleri tehdit ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit ediyor.

Bandırma’nın Livatya mevkiindeki otluk alanda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Bölge sakinlerinin ihbarıyla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı