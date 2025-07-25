Bandırma'da polis kılığında 1 milyonluk dolandırıcılığa suçüstü

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar dahilinde, kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmak isteyen 27 yaşındaki Y.İ.T., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.C. (61) isimli vatandaş, telefonla arayan ve kendisini "Başkomiser Fatih" olarak tanıtan bir şahsın, Balıkesir’deki bir kuyumcu soygununda kimliğinin bulunduğunu, suçluların yakalandığını ve evindeki paraların parmak izi incelemesine tabi tutulmak üzere teslim alınacağını beyan ettiğini belirtti.

Müştekinin durumu fark ederek polis ekiplerine bilgi vermesi üzerine, ikamet çevresinde güvenlik tedbirleri alındı. Akşam saatlerinde eve gelen şüpheli, "Başsavcının selamı var" diyerek hazırlanan paraları teslim almak istediği sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ele geçirilen 1 milyon 30 bin TL müştekiye teslim edilirken, gözaltına alınan Y.İ.T. (27) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.