Bandırma'da polisin dur ihtarına durmayan şahıs yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan şahıs tutuklandı.

Bandırma'da polisin dur ihtarına durmayan şahıs yakalandı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan şahıs tutuklandı.

Livatya mevkiinde emniyet ekiplerin rutin uygulama yaptığı sırada Z.B.A. (27) adlı şahıs yunus ekiplerin dur ihtarına uymadı. Polis aracına zarar veren şahıs ekiplere zor anlar yaşattı. Polis aracına zarar veren ve ekiplere mukavemet gösteren şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.