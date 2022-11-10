Bandırma'da saat 9:05'te hayat durdu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla adeta hayat durdu.

Bandırma’da işine giden çalışanlar, okuluna giden öğrenciler, durakta bulunanlar ve sokak satıcıları iki dakika saygı duruşunda bulundu. Bandırma’nın en işlek caddeleri olan Atatürk caddesi ve İnönü caddesinde vatandaşlar araçlarını durdurup ve araçlarından inerek iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.