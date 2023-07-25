Bandırma'da sahte para operasyonu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda sahte dolar ele geçirildi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda sahte dolar ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 126 adet 100 lük banknotlar halinde 12 bin 600 sahte Amerikan Doları ele geçirildi
Şüpheliler hakkında işlemlere başlanıldı.