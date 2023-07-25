Bandırma'da sahte para operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda sahte dolar ele geçirildi.

Bandırma'da sahte para operasyonu
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda sahte dolar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 126 adet 100 lük banknotlar halinde 12 bin 600 sahte Amerikan Doları ele geçirildi

Şüpheliler hakkında işlemlere başlanıldı.