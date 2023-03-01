Bandırma'da scooter denetimlerİ başlıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan bilgilendirme neticesinde kurallara uymayan scooter sürücülerine cezai işlem uygulanacak.

Bandırma Cumhuriyet meydanı, sahil bandı, İstiklal caddesi, İnönü caddesi, Şehit Süleyman Bey caddesi ve araç trafiğine kapalı yayalaştırılmış tüm alanlarda scooter kullanımı yasaklanıyor, kullanan sürücülere cezai işlemler uygulanacak. Denetimlerde uygulanacak kullarda ve ceza miktarları ise şöyle; Elektrikli scooter’ı yaya yolunda sürmek 951 lira, Elektrikli scootera 2 kişi binmek 951 lira, Elektrikli scooter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük taşımak 951 lira, Elektrikli scooter kullanımı 15 yaş ve üstü ile sınırlandırılmıştır. 15 yaş altı kullanımında cezai işlem uygulanacak 951 lira ve Elektrikli scooterları kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park etmek 436 lira. Bu kurallara uymayan sürücülere cezai işlemler uygulanacak.