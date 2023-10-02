Bandırma'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki binek otomobil alev aldı.

Olay, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği önünde oldu. Edinilen bilgilere, Bandırma’da seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı. Sürücü kendini zor dışarı atarak kurtuldu. Seyir halinde olan 10 AGK 181 plakalı M.A’ya ait aracın bir anda kokpit kısmında alev aldı. Otomobil sürücüsü kendini dışarı atarak kurtuldu. Yangının itfaiye önünde olması yangın büyümeden müdahale edildi. Bandırma İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi.