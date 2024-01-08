Bandırma'da şiddetli fırtına: Deniz seviyesi yarım metre yükseldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağış ve fırtına sonucu, onarım için karaya çekilen kayıklar deniz suyunun içinde kaldı.

Bandırma'da şiddetli fırtına: Deniz seviyesi yarım metre yükseldi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağış ve fırtına sonucu, onarım için karaya çekilen kayıklar deniz suyunun içinde kaldı.

Bandırma’da gece saatlerinde yağış ve fırtına etkisini artırdı. Ertesi gün, deniz seviyesinde yaklaşık yarım metrelik yükselme meydana geldiği görüldü. Sahil bandında bulunan ve daha önce onarım için kıyıya çekilen kayıklar, deniz seviyesinin yükselmesiyle suyun içinde kaldı. Yaşanan olay kayıklarda herhangi bir maddi hasara yol açmadı ancak bu manzara görenleri şaşırttı.