Bandırma'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bandırma’da etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Fırtınanın saatteki hızı 40-50 kilometreye ulaştı. Liman içerisinde yük boşaltma işlemleri durdurulurken RoRo gemi seferleri iptal edildi. Yağış ve fırtına nedeniyle sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, bina girişlerine ve saçakların altına sığınarak korunmaya çalışarak, kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi. Trafik ekipleri de kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öğle saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış bazı yolları göle çevirdi. Bandırma sahil caddelerinde ise su birikintileri meydana geldi.