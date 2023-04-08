Bandırma'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan operasyonla 2 şüpheli yakalandı

Operasyondan yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra silah ve mermiler ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen silah, mermi ve uyuşturucu maddeler şöyle: 1 adet Voltran Blow Magnum marka namlu kısmı açık vaziyette boş şarjör ve 1 adet 9*19mm çapında fişek,1 adet hassas terazi, şeffaf poşet içerisinde 15,79 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 13 parça fişek olarak tabir edilen toplamda 11,56 metanfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 7,50 Gr toz esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı payp, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan ağzından dolmalı dışarıdan horozlu ruhsatsız av tüfeği, 1 adet Huğlu ibareli 96027 seri numaralı tüfek ve tüfeğe ait 30 adet 12 Calibre av tüfeği fişeği.

Adliyeye sevk edilen E. A(30) ve S. E.(28) isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.