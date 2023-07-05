Bandırma'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde 1 şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediğinin tespiti üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin 130 adet Roma dönemine ait sikke, 52 adet Roma dönemine ait obje/figür olmak üzere 2 bin 182 adet tarihi eser ele geçirildi. Olaya karışan şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.