Bandırma'da tarla yangını

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 6 dönüm alan kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Bezirci Mahallesi’nde anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü ve kontrolden çıktı. 6 dönüm biçilmiş olan buğday tarlasında çıkan yangın tarlada bulunan 150 adet saman balyasının da kül olmasına neden oldu. Yangını köylüler traktörleri ile kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Çıkan yangın ile inceleme başlatıldı.