Bandırma'da taziye evinde fenalaşan genç hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde taziye evinde fenalaşan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İhsaniye Mahallesi 1321 Sokak’ta bulunan bir cenaze evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melih Emir Güner (24), taziye sırasında aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güner, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güner’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.