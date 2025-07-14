Bandırma'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 48 yaşındaki İlker Şan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AKN 548 plakalı motosikletiyle Bandırma istikametinden havaüssü yönüne seyreden İlker Şan, Korozman üst geçidi mevkiinde, AVM yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İlker Şan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İlker Şan için Haydarçavuş Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ardından, cenazesi Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.