Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Bandırma karayolu 5. kilometresinde Ersan Ata idaresindeki 10 AFK 45 plakalı kamyonet, tali yoldan çıkan Y.Ö.Ş. yönetimindeki 34 EGL 766 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kamyonetin sürücüsü Ersan Ata kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan O.K. ve Ö.E. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Y.Ö.Ş., O.K. ve Ö.E. ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.