Bandırma'da trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu, 9 kişi yaralandı.

Metin K. idaresindeki 34 DC 1759 plakalı hafif ticari araç, Bandırma-Bursa kara yolunun Doğruca Mahallesi’ne dönüş kavşağında Lütfü Arslan idaresindeki 16 ANZ 604 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, sürücü Metin K. ile aynı araçtaki Emine, Muhammed Ahmet, Mahmut Abdullah ve Fatma Zeynep Karabağ ile Canan, Aişe Hümeyra, Elif Sare ve Yüsra Hilal Kurt yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık Ekiplerince gelen çok sayıdaki ambulans tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucu Metin K’nin kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu belirlendi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.