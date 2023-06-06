Bandırma'da trafikte 'Önce yaya' denetimleri devam ediyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde trafikte "Önce yaya" denetimleri devam ediyor, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri ile yaya ve sürücüleri bilgilendirmek için denetimlerine devam ediyor.

Bandırma’nın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde Trafik ekiplerince yapılan 3 saatlik uygulamada, yaya geçidi kuralını ihlal eden araçlara cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan sürücüye 1979 Türk lirası cezai işlem yapıldı. Öte yandan yaya geçidi uygulamasında farklı kuralları ihlal eden sürücülerin çokluğu dikkat çekerken kask takmama, emniyet kemeri ve araç kullanım esnasında telefon kullanımı gibi nedenlerden sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Sürücülerin büyük kısmı trafik ekiplerini gördükten sonra yol verdiği, Polis ekiplerinin gelmeden önceki yaya geçitlerinde yol verme oranı polis ekipleri geldikten sonra büyük oranda arttı. Yapılan uygulamaların devam edeceği ve yayaların güvenle ulaşımlarını sağlayabilmeleri adına çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.