Bandırma'da trafikte 'önce yaya' denetimleri sürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile yaya ve sürücüleri bilgilendirmek için denetimlerini sürdürüyor.

Bandırma’nın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde Trafik ekiplerince yapılan 2 saatlik uygulamada, yaya geçidi kuralını ihlâl eden araçlara cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan sürücüye 888’er lira cezai işlem yapıldı. Öte yandan kural ihlal eden sürücülerin çokluğu dikkat çekti.

Sürücülerin büyük çoğunluğu trafik ekiplerini gördükten sonra yol verd.i Polis ekiplerinin gelmeden önceki yaya geçitlerinde yol verme oranı polis ekipleri geldikten sonra büyük oranda arttı. Yapılan uygulamaların devam edeceği ve yayaların güvenle ulaşımlarını sağlayabilmeleri adına çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.