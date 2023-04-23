Bandırma'da uçurtma şenliği

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi 23 Nisan Pazar günü, çocukları ve hep çocuk kalacakları çok sevindirecek uçurtma şenliği düzenledi.

Bandırma Belediyesi tarafından geleneksel uçurtma şenliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sahilde kutlandı. Şenlik alanına kurulan sahne platformunda, gün boyu; DJ canlı performans, danslar, şarkılar ve eğlenceli yarışmalar gerçekleşti. Uçurtma Şenliği’ne aileleriyle gelen tüm çocuklara Bandırma Belediyesi rengârenk uçurtmalar armağan etti.

Bandırma Belediyesi’nin lezzetli ikramlarının da olduğu şenlikte, palyaço animasyon grubunun yaptığı yüz boyama etkinliği sırasında çocukların eğlenceli hali görülmeye değerdi. Bandırma Belediyesi’nin armağan ettiği rengârenk uçurtmaların gökyüzünde adeta dans ettiği şenlikte, bazı anne ve babalar ile çocukları arasında tatlı bir çekişme de yaşandı.

Uçurtmalar, şarkılar, yarışmalar, neşeli gülüşlerle dopdolu geleneksel Bandırma Belediyesi Uçurtma Şenliği’nde, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun: “Çocuklar bizim en kıymetlimiz her şeyimiz, onların mutlu olması bizim için çok önemli. Çocuklarımızın bir nebze olsun keyifleri olsun, eğlensinler gün onların günü. Kurucu liderimiz M. Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bir gün. Bu vesileyle Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.