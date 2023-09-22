Bandırma'da usulsüz reçete operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve cinsel içerikli ilaçları usulsüz olarak reçete ettirerek satış yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Bandırma'da usulsüz reçete operasyonu
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve cinsel içerikli ilaçları usulsüz olarak reçete ettirerek satış yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla KOM Şube Müdürlüğünce, “nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti ve 5607 SKM" suçları çerçevesinde yürütülen planlı çalışmada, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve cinsel içerikli ilaçları usulsüz olarak reçete ettirerek satış yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik 19.09.2023 günü gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Operasyon sonucunda 3 bin 83 adet reçeteye tabi hap, 200 adet yeşil reçeteye tabi hap, 967 adet cinsel içerikli hap ve ürünlere el konuldu.