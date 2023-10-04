Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

Bandırma'da, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bandırma'da uyuşturucu operasyonu
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Bandırma’da, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti

suçu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan operasyon sonucu; 2 bin 140 gram kubar esrar, 118 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.