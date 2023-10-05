Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde başlatılan çalışmaya istinaden Bandırma ilçesi, Yeşilçomlu mahallesinde bir adreste yapılan operasyon neticesinde; 4.270 gram Kubar Esrar, 11 gram Kenevir Tohumu, 1 adet Av Tüfeği ve 1 adet Cep Telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli M.A. (62) yakalanarak gözaltına alındı.