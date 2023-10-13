Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlçe genelinde yapılan şok uygulamalarda 1 kişi yakalandı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlçe genelinde yapılan şok uygulamalarda 1 kişi yakalandı.
Bandırma’da yunus timlerince, Günaydın Mahallesi Eski İtfaiye Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.C. isimli şahıstan 5 parça halinde 2,5 Gram Esrar, 2,2 Gram Esrar, 3,0 Gram Esrar ve 10,5 Gram ve 18,4 Gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs ve ele geçirilen maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirliğine teslim edildi.
Yakalanan şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.