Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyon neticesinde 4 kişi yakalandı.

Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyon neticesinde 4 kişi yakalandı.

Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin işyerinde yapılan aramada; 3.186 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 86 adet uyuşturucu kullanma aparat malzemesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu ölçeği, 4 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen gelir olarak 5 bin 500 TL ele geçirildi. Olay karışan 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı.