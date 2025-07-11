Bandırma'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Bandırma'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan T.T. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, cezaevine teslim edildi.

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Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.