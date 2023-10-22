Bandırma'da uyuşturucu ticareti operasyonu gerçekleştirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK 188) çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Bandırma'da uyuşturucu ticareti operasyonu gerçekleştirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK 188) çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Bandırma ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 21 Ekim 2023 tarihinde 1 adreste yapılan arama faaliyeti neticesinde; 51 gram metamfetamin, 1 adet cep telefonu ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olay ile ilgili 34 yaşındaki M.S. adlı şahıs, ikamet adresinde olmadığından hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.