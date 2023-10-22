Bandırma'da uyuşturucu ticareti operasyonu gerçekleştirildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK 188) çerçevesinde operasyon düzenlendi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK 188) çerçevesinde operasyon düzenlendi.
Bandırma ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 21 Ekim 2023 tarihinde 1 adreste yapılan arama faaliyeti neticesinde; 51 gram metamfetamin, 1 adet cep telefonu ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Olay ile ilgili 34 yaşındaki M.S. adlı şahıs, ikamet adresinde olmadığından hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.