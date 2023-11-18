Bandırma'da yağış ve fırtına etkili oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan uyarı sonucunda beklenen yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bandırma'da yağış ve fırtına etkili oldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan uyarı sonucunda beklenen yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bandırma’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü yağış ve fırtına günlük hayatı sekteye uğrattı. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı. Sürücüler, araç trafiğin yoğun olduğu Haydar Çavuş Cami önünde taşan rögar nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahil bandında ise fırtınanın etkisiyle bir ağaç kökünden söküldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Cumhuriyet Meydanı, sahil bandı, Sevgi Yolu ve çarşı gibi kentin en canlı noktaları, deyim yerindeyse hayalet bir kente dönüştü.